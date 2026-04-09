日本がバブル崩壊後の「失われた30年」を過ごしていた間に、中国は急成長を遂げた。そんな中、2025年に発足した高市早苗政権は「サナエノミクス2.0」を発動。国が巨額の投資を行い、国家主導で成長を促すという手段を取りはじめた。果たしてこの政策は成功するのか。登録者数100万人を超える人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営するすあし社長に解説してもらう。 【画像】『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経