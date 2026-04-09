サンワサプライは4月7日、熱を持ちやすい機器をピンポイントで冷却するUSB駆動の小型クーラー「TK-CLN32U」を発売した。価格は4400円。●静音設計で省エネ 2台連結も可能新製品は、ルーターやネットワーク機器、さらにはノートPCやモバイルバッテリーなど、さまざまな機器を設置できる小型クーラー。熱だまりを抑え、長時間稼働時の速度低下やフリーズといった熱トラブルを未然に防げる便利アイテムだ。コンパクトな筐体に静音