次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第１回奈良大附・新城楓雅その日、甲子園球場では智辯学園（奈良）が延長タイブレークの末に神村学園（鹿児島）を破るなど、熱戦が繰り広げられていた。智辯学園のエース左腕・杉本真滉（まひろ）はドラフト候補の評判に違わぬ好投ぶりで、株を上げ続けていた。同じ奈良県で戦う者としては、心中穏やかではいられないのではないか。奈良大附のエース右腕・新城楓雅（しんじょう・