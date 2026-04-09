【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビ系で4月11日19時から新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』がスタート。 このたび、本ドラマのために福山雅治が書き下ろした主題歌のタイトルが「拍手喝采」と発表され、福山そして主演の町田啓太のコメントが届いた。 ■「このドラマ世界の子どもたち、大人たち、そしてタツキ先生、それぞれの人生の発見と向き合いかたに『拍手喝采』したくてこの歌が生まれた」