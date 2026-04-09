福山雅治が書き下ろした『タツキ先生は甘すぎる！』主題歌のタイトルが決定！福山＆主演の町田啓太のコメントも公開

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日本テレビ系で4月11日19時から新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』がスタート。

このたび、本ドラマのために福山雅治が書き下ろした主題歌のタイトルが「拍手喝采」と発表され、福山そして主演の町田啓太のコメントが届いた。

■「このドラマ世界の子どもたち、大人たち、そしてタツキ先生、それぞれの人生の発見と向き合いかたに『拍手喝采』したくてこの歌が生まれた」（福山雅治）

『タツキ先生は甘すぎる！』は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”が舞台の連続ドラマ。

このドラマのためにオリジナル楽曲「拍手喝采」を制作した福山は「人は十人十色で千差万別。他者と同じ人間にはなれないけれど、タツキ先生のように子どもと同じ目線に立つことは出来るのかもしれません。このドラマ世界の子どもたち、大人たち、そしてタツキ先生、それぞれの人生の発見と向き合いかたに『拍手喝采』したくてこの歌が生まれてきました」とコメント。

■福山雅治さんの深い包容力を感じる歌声と、背中を押しながらも寄り添ってくれる歌詞に勇気をもらいました」（町田啓太）

主題歌を聞いた主演の町田啓太は「主題歌を聴いたとき、個性という楽器を思いっきり鳴らし、力強い足音を立てながら未来に向かって前進していく風景が頭に広がりました。福山雅治さんの深い包容力を感じる歌声と、背中を押しながらも寄り添ってくれる歌詞に勇気をもらいました」と感想を語った。

福山雅治による『タツキ先生は甘すぎる！』主題歌「拍手喝采」は、4月11日の初回放送で解禁される。