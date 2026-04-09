福山雅治が書き下ろした『タツキ先生は甘すぎる！』主題歌のタイトルが決定！福山＆主演の町田啓太のコメントも公開
日本テレビ系で4月11日19時から新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』がスタート。
このたび、本ドラマのために福山雅治が書き下ろした主題歌のタイトルが「拍手喝采」と発表され、福山そして主演の町田啓太のコメントが届いた。
■「このドラマ世界の子どもたち、大人たち、そしてタツキ先生、それぞれの人生の発見と向き合いかたに『拍手喝采』したくてこの歌が生まれた」（福山雅治）
『タツキ先生は甘すぎる！』は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”が舞台の連続ドラマ。
このドラマのためにオリジナル楽曲「拍手喝采」を制作した福山は「人は十人十色で千差万別。他者と同じ人間にはなれないけれど、タツキ先生のように子どもと同じ目線に立つことは出来るのかもしれません。このドラマ世界の子どもたち、大人たち、そしてタツキ先生、それぞれの人生の発見と向き合いかたに『拍手喝采』したくてこの歌が生まれてきました」とコメント。
■福山雅治さんの深い包容力を感じる歌声と、背中を押しながらも寄り添ってくれる歌詞に勇気をもらいました」（町田啓太）
主題歌を聞いた主演の町田啓太は「主題歌を聴いたとき、個性という楽器を思いっきり鳴らし、力強い足音を立てながら未来に向かって前進していく風景が頭に広がりました。福山雅治さんの深い包容力を感じる歌声と、背中を押しながらも寄り添ってくれる歌詞に勇気をもらいました」と感想を語った。
福山雅治による『タツキ先生は甘すぎる！』主題歌「拍手喝采」は、4月11日の初回放送で解禁される。
■福山雅治コメント
主題歌のタイトルは「拍手喝采」です。
よく思います。心というものは「強くて弱い、弱くて強い」と。
モノの見かた、感じかた次第で目の前の景色は変わっていくと。
人は十人十色で千差万別。他者と同じ人間にはなれないけれど、タツキ先生のように子どもと同じ目線に立つことは出来るのかもしれません。
ささいなことでも発見があり、それを面白がれたら人生も面白くなる。
このドラマ世界の子どもたち、大人たち、そしてタツキ先生、それぞれの人生の発見と向き合いかたに「拍手喝采」したくてこの歌が生まれてきました。
ドラマ共々、是非お楽しみください。
■町田啓太コメント
主題歌を聴いたとき、個性という楽器を思いっきり鳴らし、力強い足音を立てながら未来に向かって前進していくドラマの子どもたちと、それに手拍子を贈る大人たちの風景が頭に広がりました。
きっと、ドラマのこと、子どもたちのこと、登場人物やその背景に想いを馳せながら楽曲を制作してくださったんだろうなと心から感動しました。
このドラマとの親和性に鳥肌です。
福山雅治さんの深い包容力を感じる歌声と、背中を押しながらも寄り添ってくれる歌詞に勇気をもらいました。
まだまだ撮影は続きますが、「拍手喝采」を聴きながらみんなで走り抜けたいと思います。
ドラマと共に早くみなさんにも届いてほしいです。
■番組情報
日本テレビ 4月期新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』
4月11日スタート 毎週土曜 21:00～
出演者：町田啓太 松本穂香 藤本美貴 寺田心 三遊亭好楽 比嘉愛未 江口洋介
脚本：徳尾浩司
主題歌：福山雅治
音楽：得田真裕
演出：鈴木勇馬
フリースクール監修：石井しこう
アートセラピー監修：浜端望美
企画協力：前田志門
プロデューサー：岩崎秀紀 秋元孝之 大護彰子
チーフプロデューサー：荻野哲弘
制作協力：オフィスクレッシェンド
製作著作：日本テレビ
■関連リンク
『タツキ先生は甘すぎる！』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/tatsuki/
福山雅治 OFFICIAL SITE
https://fmsp.amob.jp