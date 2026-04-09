新入社員研修では、社会人としての心構えやマナーを学ぶ。しかし、それを教える講師が大遅刻してしまったら――。投稿を寄せた青森県の30代男性（事務・管理）が新卒で入社した会社でも、貸し会議場を使った大掛かりな研修が行われた。講師から「特に時間厳守を心がけるように」と、社会人としての基本を叩き込まれたという。すぐさま「反面教師」にして論理展開ところが翌日、講習開始の時間になっても講師が姿を現さない。新入社