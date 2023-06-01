3Aデビューから10戦7発…大物との交換で加入の過去米大リーグ、ドジャースのマイナーに、異次元の活躍を見せる逸材がいる。今季3Aデビューしたジェームズ・ティブス3世外野手は10試合で7本塁打、打率は.439。ファンからは「何で昇格させないんだ？」「史上最悪のトレード」との声が上がっている。23歳のティブス3世は、2024年にドラフト1巡目指名でジャイアンツ入り。2025年にラファエル・デバースのトレード要員の1人としてレ