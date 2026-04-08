米お騒がせラッパーのイェイことカニエ・ウエスト（48）が、過去の反ユダヤ的な発言を理由に英国への入国が拒否されたことで、今夏出演予定だった音楽イベント「ワイヤレス・フェスティバル」が中止に追い込まれたことが分かった。ウエストは、7月にロンドンで開催を予定していたイベントにヘッドライナーとして3夜連続で出演を予定していた。ウエストにとっては、2015年にグラストンベリー・フェスティバルに登場して以来、11年ぶ