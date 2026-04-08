米お騒がせラッパーのイェイことカニエ・ウエスト（48）が、過去の反ユダヤ的な発言を理由に英国への入国が拒否されたことで、今夏出演予定だった音楽イベント「ワイヤレス・フェスティバル」が中止に追い込まれたことが分かった。

ウエストは、7月にロンドンで開催を予定していたイベントにヘッドライナーとして3夜連続で出演を予定していた。

ウエストにとっては、2015年にグラストンベリー・フェスティバルに登場して以来、11年ぶりの英国での公演になるはずだった。

報道によると、ウエストは英国への渡航申請を提出したものの、英国政府はウエストのここ数年にわたる反ユダヤ主義的、人種差別的、そしてナチスを擁護する発言に強い反発を示し、申請を却下したという。政府関係者によると、ウェストの英国滞在は公共の利益に寄与しないと判断したためだという。英国のスターマー首相も「非常に憂慮すべき事態だ」と批判している。

これを受けて主催者は7日に声明でイベントの中止を発表し、チケット購入者への払い戻しを行うことを明かした。ウエストの出演を巡っては、ペプシなど複数のスポンサー企業が提携を解消すると表明するなど論争が起きていた。しかし、主催者側はウエストの出演決定に先立ち複数の関係者と協議したが、「その時点で懸念事項は指摘されなかった」と説明している。

ウエストは、SNSで差別的な投稿を繰り返して契約していた高級ブランドや大手芸能事務所から契約を打ち切られ、その後も鉤十字（かぎじゅうじ）をデザインしたTシャツを販売したり、「ハイル・ヒトラー」という楽曲を発表するなど、物議を醸してきた。

英国最大級の音楽フェスティバルの1つであるワイヤレスは、毎年最大15万人が来場することで知られる。（千歳香奈子）