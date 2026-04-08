昨年３月いっぱいでＮＨＫを退局した中川安奈アナウンサーが８日、Ｘを更新。スーパーで万引を目撃してしまったことを明かした。「小さなスーパーで、お会計前の商品をしれっとエコバッグに入れてる女性を見かけてしまい。気になって後ろを通る時しっかりめに『すみません』って言ってみたら普通に会釈されて．．．すぐレジで自分の買い物を済ませてグルッと店内を見渡してみたんだけどもう姿はなく。」と告白。「どうするべ