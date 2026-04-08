とちぎテレビ 2026年04月08日午後9時12分ごろ、東京都多摩西部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは栃木県、群馬県、山梨県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは110km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．７と推定されます。 栃木県 【震度1】 宇都宮市 足利市 佐野市 提供