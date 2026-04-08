国会議員からタレントに転身。今では投資家・実業家など、さまざまな顔も持つ杉村太蔵さん。なかでも投資家としての実力は“超一流”と自負しているという。果たして、それほど自信を持つ根拠とは何なのか？ そこで、今回は太蔵流・資産づくりの秘訣についてインタビュー。有望株を探すコツも教えてもらった！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2026年5月号の「あの人に聞きたい！ おカネの本音！」を基に再編集