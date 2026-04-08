4回、先制本塁打を放ち、ナインに迎えられる日本ハムのカストロ＝楽天モバイルパーク日本ハムが1安打で逃げ切った。四回にカストロが先制2号ソロをマーク。北山が8回3安打と力投して今季初白星を挙げ、九回を締めた柳川が2セーブ目。楽天は古謝が完投するも一発に泣き2敗目。チームの連勝も4で止まった。