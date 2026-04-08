クレジットカード決済やバーコード決済などをよく利用する人は多いのではないでしょうか。こうしたキャッシュレス決済は便利ですが、SNS上では「ポイント還元やキャッシュレス決済を賢く使うと、知らず知らずのうちに節約になる」と肯定的な声がある一方、「キャッシュレス決済が主流になって明らかに無駄遣いが増えてない？」「使い過ぎが怖い」「キャッシュレス特有の使いすぎ癖はいつまで経っても直らない」「最近現金払いに