クレジットカード決済やバーコード決済などをよく利用する人は多いのではないでしょうか。こうしたキャッシュレス決済は便利ですが、SNS上では「ポイント還元やキャッシュレス決済を賢く使うと、知らず知らずのうちに節約になる」と肯定的な声がある一方、「キャッシュレス決済が主流になって明らかに無駄遣いが増えてない？」「使い過ぎが怖い」「キャッシュレス特有の使いすぎ癖はいつまで経っても直らない」「最近現金払いに戻したらめちゃめちゃ節約できた」など、否定的な声も多く上がっています。

【要注意】「えっ…こんなに！？」 これが「無駄遣い」をしてしまう原因です！

キャッシュレス決済よりも現金の方が節約に適しているのでしょうか。キャッシュレス決済と現金それぞれの特徴を踏まえ、浪費につながりやすい原因や注意点などについて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。

「お金に触れない」が浪費の原因の可能性

Q.ネット上では「キャッシュレス決済は浪費の原因になる」「節約するなら現金で生活した方がよい」といった情報がありますが、実際はどうなのでしょうか。

節約主婦さくのんさん「ポイント還元、利便性などメリットが多いキャッシュレス決済ですが、『お金を支払う感覚』が薄れやすく、浪費につながりやすいです。給料にしても、一昔前は給与袋に入った現金で受け取っていたのが、今では口座に振り込まれますよね。そもそも、『お金の手触り』を感じにくくなっているのが、浪費の原因かもしれません。

そこで、一度予算分の現金を引き出し、『頑張って働いて、これだけのお金になった』ことを実感しましょう。その上で使い道を考えて現金を項目ごとに分け、管理します。手元のお金を動かし、減っていく様子を見ることで、浪費にブレーキを掛けられます。キャッシュレスによるポイントの恩恵を受けつつ、現金化して管理するのが、効果的かと思います」

Q.普段、キャッシュレス決済を多用している人、現金を多用している人がそれぞれ上手に節約するにはどうしたらよいのでしょうか。それぞれのタイプに応じた節約方法について、教えてください。

節約主婦さくのんさん「キャッシュレス決済はポイントを獲得できる一方、『支払う』感覚と、『何にどれくらい払った』かを管理する力が弱くなりがちです。キャッシュレス決済を多用している人は、現金を動かすことで、無意識の浪費を抑え、節約できるようになります。

一方で現金派の人は、キャッシュレス決済を併用することでより節約できます。ポイントはもちろん、〇〇％オフといったキャンペーンとタイミングが重なれば、得られるメリットも大きいです。

キャッシュレス決済を始める際は、楽天Pay、PayPay、d払いなど全部を使おうとするのではなく、一番使いやすいサービスを1つ取り入れるのがおすすめです。3万円、5万円など予算を決めてアプリにチャージして、その中でだけ利用すれば無駄遣いを防止できます。アプリで使用履歴を閲覧できるため、レシートを保存する必要もありません」

Q.節約時のNG行為について、教えてください。「あのスーパーの方が5円安い」など、1円単位で細かく節約する人がいますが、問題はないのでしょうか。

節約主婦さくのんさん「その時々ではお得であっても、1円分の差を考える時間や、労力、目当てのスーパーに行くガソリン代も年単位になれば、逆にコストがかかっていると考えられます。

そういった意味では、近所の店の値引き品を買う方が効率的です。浮いた時間や労力は、キャッシュレス決済やふるさと納税、投資の勉強に充てると、より効果的に節約できるのではないでしょうか」

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キャッシュレス決済は使い方次第で節約の味方にも浪費の原因にもなります。大切なのは決済手段そのものではなく、自分の行動を把握し管理することです。現金派、キャッシュレス派それぞれに合った方法を選び、細かさにとらわれ過ぎない節約を心掛けることが、無理なく続けるポイントです。