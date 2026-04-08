80年以上の時を経て、地上に姿を現した旧日本軍の戦闘機、紫電改です。両翼がしっかり残っています。8日、阿久根市で引き揚げられました。国内に現存する、この戦闘機は47年前に愛媛県が引き揚げた1機だけです。戦争の記憶を伝える貴重な遺産になりそうです。8日朝、阿久根新港を出発したクレーンを載せた台船。普段は堤防の建設など公共工事で活躍する船ですが、これまで経験したことのないものを吊り上げます。それが