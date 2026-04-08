エブリィが小学生の頃から追い続けてきた鹿児島市出身のピアニスト、西川響貴さんが、この春、東京藝術大学大学院を卒業し、プロとしての一歩を踏み出しました。3歳でピアノを始め、卓越した演奏技術で数々の賞を受賞。中学卒業後は親元を離れ、東京藝術大学附属音楽高校に進学し研鑽を積んできました。8日、鹿児島市中心部の商店街で、特別にストリートピアノを使った生演奏を披露。故郷・鹿児島への思いや、プロピア