雲の切れ間から柔らかな朝の光が差し込んだ上田市菅平高原。8日朝の最低気温は氷点下4.0度。黄色いスイセンの根元には前日に降った雪が残っていました。子どもたちは手袋や厚手の上着など防寒対策をして登校。8日朝の県内は冷え込みが強まり、県内30ある観測地点のうち22地点で氷点下となりました。住民は「こんなに寒いんだ。久しぶりにこの寒さと思いました。せっかく暖かくなったのに、また雪が降って春が遠のいた感じがしまし