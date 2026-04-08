富山大学の入学式がきょう行われ、1800人あまりの新入生が期待を胸に学生生活をスタートさせました。澄み渡る青空のもと開かれた富山大学の入学式。この春は9つの学部に1882人が入学しました。例年、会場となる富山市総合体育館が改修工事中のため、今年は高岡テクノドームで、午前と午後の2部に分けて開かれました。式では、齋藤滋学長が「自分の得意な分野で自らを磨き高いレベルで学問を究めてほしい」とエー