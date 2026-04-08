群馬県立高校５８校で、８日に一斉に入学式が行われました。県内で最も長い歴史を持つ前橋高校でも、２７９人が夢と希望を胸に伝統校の門をくぐりました。 県立前橋高校では、新入生２７９人が入学式に臨みました。式では、担任から生徒一人ひとりの名前が呼ばれ、入学が許可されました。 前橋高校は、１８７７年・明治１０年に創立され、県内で最も長い歴史を誇る男子校で、来年には創立１５０周年の大きな節目を迎えます。