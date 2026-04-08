進研ゼミの『赤ペン先生』が2026年春、およそ10年ぶりに大幅リニューアルしました。デジタル化により利便性が高まる一方、学びを支えるのは今も「リアル」な赤ペン先生の存在です。34年の経験を持つベテランに密着しました。 ■赤ペン先生が“デジタル化” 4.2億枚のデータを分析 進研ゼミの『赤ペン先生』が2026年春、およそ10年ぶりに大幅リニューアルしました。アバターを着せ替えたり