【モデルプレス＝2026/04/08】元AKB48・SKE48でマルチクリエイターの佐藤すみれが4月8日、自身のInstagramを更新。長男と同じポーズを取る比較ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳元AKB「遺伝子の凄さを感じる」息子と同じポーズの比較ショット◆佐藤すみれ、そっくりポーズの息子を披露佐藤は「遺伝子」とつづり、自身の姿と長男の姿を投稿。美しいスタイルが際立つ白いキャミソールドレス姿で頬に手を当てて微笑む