元AKB48メンバー、息子と同じポーズの比較ショット公開「遺伝子の凄さを感じる」「親子で可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】元AKB48・SKE48でマルチクリエイターの佐藤すみれが4月8日、自身のInstagramを更新。長男と同じポーズを取る比較ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元AKB「遺伝子の凄さを感じる」息子と同じポーズの比較ショット
佐藤は「遺伝子」とつづり、自身の姿と長男の姿を投稿。美しいスタイルが際立つ白いキャミソールドレス姿で頬に手を当てて微笑む自身の写真に加え、長男が全く同じポーズで満面の笑みを浮かべるショットも披露した。
この投稿は「親子で可愛すぎる」「遺伝子の凄さを感じる」「似すぎ」「これはイケメン」「将来は間違いなく美男子」「ママと同じポーズなのたまらない」と反響を呼んでいる。
佐藤は、2021年1月に総合格闘家でK-1ファイターの愛鷹亮との結婚と第1子妊娠を公表。同年6月には長女、2023年9月には長男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元AKB「遺伝子の凄さを感じる」息子と同じポーズの比較ショット
◆佐藤すみれ、そっくりポーズの息子を披露
佐藤は「遺伝子」とつづり、自身の姿と長男の姿を投稿。美しいスタイルが際立つ白いキャミソールドレス姿で頬に手を当てて微笑む自身の写真に加え、長男が全く同じポーズで満面の笑みを浮かべるショットも披露した。
◆佐藤すみれの投稿に反響
この投稿は「親子で可愛すぎる」「遺伝子の凄さを感じる」「似すぎ」「これはイケメン」「将来は間違いなく美男子」「ママと同じポーズなのたまらない」と反響を呼んでいる。
佐藤は、2021年1月に総合格闘家でK-1ファイターの愛鷹亮との結婚と第1子妊娠を公表。同年6月には長女、2023年9月には長男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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