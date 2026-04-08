将棋の八大タイトルの一つ、名人戦七番勝負の第1局が始まり、4連覇を目指す藤井聡太名人に、広島市出身の棋士・糸谷哲郎八段が挑んでいます。 名人戦に広島県出身の棋士が挑戦するのは、55年ぶりです。 第1局は、先手の糸谷八段が初手に「1六歩」を指す、名人戦では前例のない一手から始まりました。 一般的に、名人戦などのトップ棋士の対局では,中央や右側の歩から指すことが多く、左端の歩を最初に動かすのはとても珍しい