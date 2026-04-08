メ～テレ（名古屋テレビ） 先月、三重県の新名神高速で子ども3人を含む6人が死亡した事故で新たな供述です。 捜査関係者によりますと、渋滞の列に突っ込んだとして逮捕された大型トラックの運転手、水谷水都代容疑者（54）は警察の調べに対して「スマートフォンを見ていた」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。 この事故では、静岡県から関西に出かけていた子ども3人を含む一家5人と埼玉