日本相撲協会は9日、東京都墨田区の小学1年生約1700人に、協会公式キャラクター「ひよの山」が描かれた特製ランドセルカバーを寄贈した。小梅小学校では伊勢ケ浜部屋の桐山親方（元関脇・宝富士）、三段目・鈴ノ富士（20）、同・実富士（23）が参加。入学式を終えた新1年生54人に一人ずつ、笑顔で手渡した。桐山親方は「若手の親方がやっていることは知っていた。こうして自分がやる立場になって凄く光栄なことだし、やれて良