◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神の売り出し中の若手・福島圭音外野手が初回の守備で不運な形で相手打者の打球を後逸した。初回、先頭の長岡の放った左翼へのライナー性の打球に前進を見せたが、芝生に足を滑らせて転倒。すかさずグラブとは逆の右手でボールを止めようとする執念を見せたが、無情にもボールは後方を転々。長岡は三塁に到達した。その後、1死三塁から古賀が左翼への飛球を放ち、