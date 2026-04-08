山形県内は多くの場所でサクラも開花し、入学シーズンを迎えています。きょうは山形市の山形大学附属小学校で入学式が行われました。 【写真を見る】キラキラ笑顔の1年生は楽しみなことがたくさん！ 山形大学附属小学校で入学式県内で入学シーズン迎える うららかな春の陽気となったきょう、県内では６６の小学校で入学式が行われました。 このうち山形大学附属小学校には、少し大きな制服に身を包んだ新１年生８