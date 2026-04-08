◇プロ野球セ・リーグ 阪神 - ヤクルト（8日、甲子園）ヤクルトが積極的な攻撃で初回に先制しました。初回、先頭の長岡秀樹選手が阪神先発・ルーカス投手の4球目を捉えると、レフトの福島圭音選手が転倒し、打球が転々。スリーベースヒットを放ち、チャンスを作ります。続くサンタナ選手は初球を打ち返すもライトフライ。それでも3番の古賀優大選手が再び初球をとらえ、レフトへの犠牲フライで先制。積極的にスイングをしかけるヤ