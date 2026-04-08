トヨタは高級車ブランド「レクサス」において、新急速充電サービス「LEXUS Charging」を4月1日に開始した。電気自動車（BEV）ユーザー向けに、全国の充電インフラを一体化した新サービスで、従来より利便性を大幅に高めた点が特徴だ。【こちらも】トヨタ、米国生産の「タンドラ」と「ハイランダー」を日本市場へ導入同サービスは、レクサス充電ステーションや販売店の急速充電器に加え、トヨタ販売店の設備も利用可能とした。