セガ フェイブから、表情を変えて楽しめる「初音ミクシリーズふわぷちデフォルメフィギュア新学期」が登場。イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザイン「ふわぷち」デザインを使用したかわいいフィギュアです☆ セガ フェイブ「初音ミクシリーズふわぷちデフォルメフィギュア新学期」 予約受付：2026年4月8日(水)11:00〜5月18日(月)23:59お届け予定：2026年11月仕様：ABS、PVCサイズ：全高