セガ フェイブから、表情を変えて楽しめる「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 新学期」が登場。

イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザイン「ふわぷち」デザインを使用したかわいいフィギュアです☆

セガ フェイブ「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 新学期」

予約受付：2026年4月8日(水)11:00〜5月18日(月)23:59

お届け予定：2026年11月

仕様：ABS、PVC

サイズ：全高約8cm

価格：3,080円（税込）

対象年齢：15歳以上

発売元：株式会社セガ フェイブ

販売店舗：「S-FIRE」公式サイトやアニメ・ホビー系関連ショップなど

セガ フェイブが展開するホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」の新作フィギュアとして「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 新学期」が登場。

「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランドです。

三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとにセガがぬいぐるみやフィギュアなどが、多数グッズ化されています！

今回登場する「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 新学期」は、春らしい制服風コスチュームの「初音ミク」を表現。

両面プリントのフェイスパーツは入れ替えができ、簡単に表情チェンジを楽しめるほか、同じ「ふわぷち」シリーズのフィギュアと取り替えも可能です☆

顔の向きや手を動かすことができるので、自由なポージングも楽しめます。

表情の変化とポージングで、自分好みにアレンジできるデフォルメフィギュアです！

サイズは、一緒にお出かけしやすい手のひらサイズ。

「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」と、自由自在な楽しみ方ができます☆

表情を変えて楽しめる「ふわぷち」デザインのデフォルメフィギュアに、新学期をテーマにした「初音ミク」が登場。

セガ フェイブの「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 新学期」は、206年4月8日〜5月18日まで予約受付中です！

© CFM

designed by 三月八日

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