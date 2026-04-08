6日、再審制度の見直しに関して、政府が不服申し立て（抗告）に一定の制限を設けることで検討していることが明らかになった。自民党から不服申し立ての全面禁止を求める意見が相次いだための対応だ。 2月、法制審議会は、再審制度を見直す刑事訴訟法改正の要綱を平口洋法相に答申。裁判所の再審開始決定に対する検察官の不服申し立て禁止については盛り込んでいなかった。そのため自民党から不服申し立ての禁止を求める声が相次