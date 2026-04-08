ロート製薬が新入社員を対象に実施した「プレコンセプションケア」の研修＝8日午後、大阪市ロート製薬は8日、新入社員を対象に、性や妊娠に関する正しい知識を身に付けて健康管理を行う「プレコンセプションケア」の研修を実施した。適切な時期の妊活や人生設計の検討につなげてもらうことが目的。女性活躍推進などに取り組む企業も関心を寄せ、2社が視察した。大阪市で行われた研修には新入社員約40人が参加し、不妊治療の実