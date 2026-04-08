グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）のGEONWOO（ゴヌ）が、活動休止することが発表された。【写真】ショーケースを満喫するALD1所属事務所「WAKEONE」は「オンライン上で提起されたキム・ゴヌの発言に関して、事実関係をご説明いたします」とし、「本件はデビュー前コンテンツ撮影現場で発生しました。当時キム・ゴヌはカメラがオンに