【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが5thアルバム『ARIRANG』の収録曲「Hooligan」のMVを公開した。 ■大人数のダンサーと調和した7人のメンバーによるパフォーマンスは圧巻 今作は、先に公開された「SWIM」「2.0」のMVとはまた異なる系統の爆発的なエネルギーで目を引く。特に、大人数のダンサーと調和した7人のメンバーによるパフォーマンスは圧巻だ。 JINが神秘的