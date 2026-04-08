名古屋駅近くの路地裏に、旬のフルーツをふんだんに使ったパフェで人気の隠れ家カフェがあります。店主はパティシエ経験のない64歳の男性。果物店で培った経験を生かし、60歳を超えて挑んだ新たな夢。その魅力に迫ります。 ■フルーツが自慢の人気カフェ 名古屋駅から徒歩6分の路地裏に2025年10月にオープンした「日々の果物」。その名の通り、果物を使ったメニューが自慢のカフェで、店内は