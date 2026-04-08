Hana Hopeが、ニューシングル『blue hour』を6月17日にリリースする。 （関連：櫻井和寿・スガ シカオら出演、スペシャルライブ『super folklore』に通底した未来への願い） 表題曲「blue hour」は、明日からオンエアがスタートするTVアニメ『淡島百景』のために書き下ろされた新曲で、爽やかさと儚さを兼ね備えたアコースティックな質感のバンドサウンドの楽曲。本日よりデジタルシングルとして配