Hana Hopeが、ニューシングル『blue hour』を6月17日にリリースする。

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表題曲「blue hour」は、明日からオンエアがスタートするTVアニメ『淡島百景』のために書き下ろされた新曲で、爽やかさと儚さを兼ね備えたアコースティックな質感のバンドサウンドの楽曲。本日よりデジタルシングルとして配信がスタートしている。

TVアニメ『淡島百景』は志村貴子による、文化庁メディア芸術祭優秀賞も受賞した同名のマンガ（太田出版）が原作。先週アニメの放送と楽曲リリースに先駆けてノンクレジットオープニングが公開されている。

シングルのリリースにあわせて各ストアでの購入特典も発表。Amazon.co.jpではメガジャケ、アニメイトではましかくブロマイド、楽天ブックスでは紙製A4ファイル、セブンネットショッピングではアクリルチャーム、応援店ではB3ポスターが先着でプレゼントされる。

なおHana Hopeは、8月7日（＝ハナの日）に恵比寿リキッドルームでのワンマンライブ『Hearts Glow』の開催を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）