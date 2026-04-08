ダービー卿ＣＴで重賞初制覇を飾ったスズハローム（牡６歳、栗東・牧田和弥厩舎、父サトノダイヤモンド）は引き続き、藤懸貴志騎手＝栗東・フリー＝と安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）に挑む。「いい内容でしたね。軌道に乗ってきました」と牧田調教師。愛知杯で１番人気ながら１０着だったドロップオブライトは引き続き、松若風馬騎手＝栗東・フリー＝とヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東