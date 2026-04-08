なぜ、運慶の仏像はあれほどまでに“力強い”のか――。そのヒントは、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも描かれた「武士の時代の始まり」にありました。「婦人公論.jp」は、国宝指定作を含めて近年あらためて評価が高まる＜運慶仏＞をカギとして、三浦半島から伊豆へと向かう日本史ツアーに同行。源頼朝の原点をたどって現地で見えてきたのは、時代の価値観が“かたち”になる瞬間でした。「婦人公論.jp」で大河ドラマの解説記事を連