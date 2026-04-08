今年、25周年を迎える東京ディズニーシーで、来週から始まるアニバーサリーイベントが報道陣に公開されました。【映像】特別な衣装をまとったキャラクター達15日から始まる25周年の記念イベント「スパークリング・ジュビリー」では、ディズニーシーを象徴するメディテレーニアンハーバーに、特別な衣装をまとったキャラクター達が船に乗って登場します。ミッキーマウスの呼びかけで地上にもキャラクターが現れ来園者と一緒に