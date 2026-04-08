今回紹介するのは、Threadsに投稿された、お留守番初挑戦だった猫ちゃん。キャットシッターに任せたとはいえ、慣れない状況を怖がると思っていた飼い主さん。しかし、実際は…。投稿はThreadsにて、8.8万回以上表示。いいね数は9000件を超えていました。 【写真：キャットシッターから送られてきた『愛猫の様子』を確認→怖がっているかと思いきや…まさかの光景】 初めての外出なので逃げ回って隠れると思ってい