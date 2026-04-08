今回紹介するのは、Threadsに投稿された、お留守番初挑戦だった猫ちゃん。キャットシッターに任せたとはいえ、慣れない状況を怖がると思っていた飼い主さん。しかし、実際は…。投稿はThreadsにて、8.8万回以上表示。いいね数は9000件を超えていました。

【写真：キャットシッターから送られてきた『愛猫の様子』を確認→怖がっているかと思いきや…まさかの光景】

初めての外出なので逃げ回って隠れると思っていたら…

今回、Threadsに投稿したのは「ぴのり」さん。登場したのは、猫のポンちゃんです。

その日、飼い主さんは外泊を伴う外出をしていたとのこと。留守の間、ポンちゃんのことが心配だった飼い主さんは、キャットシッターに依頼し、不在の間のお世話を任せたそうです。

とはいえ、初めての飼い主さん不在のお留守番。逃げ回って隠れているのではないかと思っていたそうです。 しかし、キャットシッターから送られてきた写真には…警戒心ゼロで堂々とヘソ天しているポンちゃんの姿が。怖がっている様子はなく、むしろ楽しそうだったみたいです。ポンちゃんの懐きように飼い主さんも思わず嫉妬してしまったのだとか。さすがは猫のプロですね。

キャットシッターに懐きまくっていたポンちゃんが注目を集める

飼い主さんが留守の間、キャットシッターに懐いてきたポンちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「完全に心を開いて許しちゃってますね」「なんなら腹見せてるし」「最高wwww」などの声が多く寄せられていました。

予想以上にキャットシッターに懐いていたポンちゃん。しかし、これも飼い主さんが日ごろからポンちゃんを大切にしていたからこそ、他人を警戒しなくなったのでしょう。今後のお留守番も、ポンちゃんは問題なさそうですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ぴのり」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。