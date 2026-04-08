【第18話】 4月8日 無料公開 第18話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は4月8日、めしろ氏によるマンガ「なでなでスキルで魔力注入!!」第18話を「竹コミ！」にて無料公開した。 第18話では、魔大の魔力を注入されたことにより、堕天使となったガブリエル。彼女は魔王の魔力を与えることと引き換えに、魔大を治療する。その後、元気になった魔大は浴場にいくのだが……。 なお現在、「