JRAは8日、シュヴァリエローズ（牡8＝清水久、父ディープインパクト）がこの日、JRA競走馬登録を抹消されたと発表した。今後は京都競馬場で乗馬になる予定。3日に更新されたキャロットクラブ公式サイトによると3月22日の阪神大賞典4着後、天皇賞・春（5月3日、京都芝3200メートル）を予定していたが右前脚の種子骨靱帯（じんたい）炎が判明したため引退が決まった。通算38戦5勝、うち重賞は24年京都大賞典、スポニチ賞ステイ