健康の不安、家族の病気や介護、看取りなど、病と人生にまつわるお悩みに、医師で小説家の南杏子さんが回答します。（構成：内山靖子）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *Q：帯状疱疹後の神経痛がつらい。痛みに強くなりたいです。（岡山県・主婦・76歳）3年前に帯状疱疹を発症しました。それからずっと神経痛に悩まされ、今でも毎日ピリピリとした痛さが続いています。薬を5種類も飲んでいるのに、ちっとも痛みが治まりま