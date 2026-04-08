お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「岸部シローさん以来の推し活！イ・ビョンホンファンミーティングに参加した人として」を綴ります。【写真】とにかく素敵なイ・ビョンホンさま* * * * * * *「青木さやか「地方の病院不足が深刻らしい。98歳一人暮らしの祖母宅の近くにもサポートがあってくれたら良いな」はこちらイ・ビョンホ