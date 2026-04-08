県内の多くの小学校で入学式が行われ、新1年生が学校生活の第一歩を踏み出しました。 広島市東区の牛田小学校では、約150人の新1年生が保護者に見守られながら入学式に臨みました。 子どもたちは少し緊張した表情を浮かべつつ、新しい学校生活への期待を胸に式に参加していました。 式では、花岡潔校長が画用紙や新聞紙を使った工夫を凝らしたあいさつで、児童たちの緊張を和らげる場面も見られました。 花岡校長は 「さびし