「エンゼルス２−７ブレーブス」（８日、アナハイム）エンゼルス・菊池雄星投手が登板した試合で五回に両軍入り乱れての乱闘が発生。エンゼルスタジアムは騒然となった。場面は五回２死一塁、ブレーブスのロペスが投じた初球がソレアの頭部付近を抜けて暴投となった。これを受け、じっとロペスを見つめていたソレア。右腕が両手を広げて挑発的な態度をとると、ソレアが激高してマウンドに向かった。両者がファイティングポ